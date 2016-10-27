По факту обстрелов жилого сектора в Торецке открыто уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. По факту обстрелов боевиками жилого сектора в Торецке правоохранители открыли уголовное производство. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.
Так, обстрел начался в 6.30 утра, есть прямые попадания по улицам Фестивальная и Павлова. В настоящее время известно о трех поврежденных домах.
Информации о пострадавших мирных граждан в Торецкое отделение полиции не поступало.
По факту обстрела открыто уголовное производство по ч.1 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, жилой сектор Торецка утром обстреляли боевики.