По факту обстрелов жилого сектора в Торецке открыто уголовное производство

Так, обстрел начался в 6.30 утра, есть прямые попадания по улицам Фестивальная и Павлова. В настоящее время известно о трех поврежденных домах.

Информации о пострадавших мирных граждан в Торецкое отделение полиции не поступало.

По факту обстрела открыто уголовное производство по ч.1 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, жилой сектор Торецка утром обстреляли боевики.