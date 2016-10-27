За фактом обстрілів житлового сектора у Торецьку відкрито кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. За фактом обстрілів бойовиками житлового сектору у Торецьку правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Донецької області.
Так, обстріл розпочався о 6.30 ранку, є прямі влучення по вулицям Фестивальна та Павлова. На цей час відомо про три пошкоджені будинки.
Інформації про постраждалих мирних громадян до Торецького відділення поліції не надходило.
За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, житловий сектор Торецька зранку обстріляли бойовики.