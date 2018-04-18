За два месяца количество украинцев уменьшилось более чем 40 тысяч человек

“Численность населения в Украине, по оценке, на 1 марта 2018 года составила 42 млн 346,3 тысячи человек. В течение января — февраля 2018 года численность населения уменьшилась на 40,1 тысячу человек”, — говорится в сообщении.

При этом, остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших — 56 живорожденных.

Напомним, в течение первого месяца текущего года украинцев уменьшилось на 21,5 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что впервые за годы независимости на Закарпатье зафиксировали естественное сокращение населения на полтысячи человек.