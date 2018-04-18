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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За два месяца количество украинцев уменьшилось более чем 40 тысяч человек

Киев • УНН

 • 15032 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. В течение января — февраля 2018 года численность населения уменьшилась на 40,1 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает УНН.

За два месяца количество украинцев уменьшилось более чем 40 тысяч человек

“Численность населения в Украине, по оценке, на 1 марта 2018 года составила 42 млн 346,3 тысячи человек. В течение января — февраля 2018 года численность населения уменьшилась на 40,1 тысячу человек”, — говорится в сообщении.

При этом, остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших — 56 живорожденных.

Напомним, в течение первого месяца текущего года украинцев уменьшилось на 21,5 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что впервые за годы независимости на Закарпатье зафиксировали естественное сокращение населения на полтысячи человек.

Украинские Национальные Новости

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