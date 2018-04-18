За два місяці кількість українців зменшилась на понад 40 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Протягом січня — лютого 2018 року чисельність населення зменшилася на 40,1 тис. осіб. Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає УНН.
“Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 березня 2018 року становила 42 млн 346,3 тисяч осіб. Упродовж січня — лютого 2018 року чисельність населення зменшилася на 40,1 тисяч осіб”, — йдеться у повідомленні.
При цьому, залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих — 56 живонароджених.
Нагадаємо, протягом першого місяця поточного року українців поменшало на 21,5 тисяч осіб.
Раніше повідомлялось, що вперше за роки незалежності на Закарпатті зафіксували природне скорочення населення на півтисячі осіб.