За два месяца до Рождества: в Германии установили первую праздничную елку
Киев • УНН
В городе Герне установили 45-метровую искусственную елку весом 80 тонн для рождественского тематического парка. Дерево украшено 500 шариками и 2 миллионами LED-лампочек.
Несмотря на то, что до Рождества еще больше двух месяцев в немецком городе Герте уже установили первую праздничную елку на ярмарочной площади. Об этом пишет Bild, передает УНН.
Детали
Штучную елку установили в городе Герне, что на западе страны. Она украшена более 500 шариками и 2 миллионами светодиодных лампочек.
Рождественская елка высотой 45 метров и массой 80 тонн уже радует посетителей Cranger Christmas Magic - крупнейшего в Европе передвижного рождественского тематического парка.
Отмечается, что искусственное дерево составили из нескольких частей, шесть специальных транспортников доставили его на площадь, где 21 ноября официально откроется рождественская ярмарка.