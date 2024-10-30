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Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

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В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины
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В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины

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За два месяца до Рождества: в Германии установили первую праздничную елку

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В городе Герне установили 45-метровую искусственную елку весом 80 тонн для рождественского тематического парка. Дерево украшено 500 шариками и 2 миллионами LED-лампочек.

Несмотря на то, что до Рождества еще больше двух месяцев в немецком городе Герте уже установили первую праздничную елку на ярмарочной площади. Об этом пишет Bild, передает УНН.

Детали

Штучную елку установили в городе Герне, что на западе страны. Она украшена более 500 шариками и 2 миллионами светодиодных лампочек. 

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Рождественская елка высотой 45 метров и массой 80 тонн уже радует посетителей Cranger Christmas Magic - крупнейшего в Европе передвижного рождественского тематического парка.

Отмечается, что искусственное дерево составили из нескольких частей, шесть специальных транспортников доставили его на площадь, где 21 ноября официально откроется рождественская ярмарка.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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