За два месяца до Рождества: в Германии установили первую праздничную елку

Несмотря на то, что до Рождества еще больше двух месяцев в немецком городе Герте уже установили первую праздничную елку на ярмарочной площади. Об этом пишет Bild, передает УНН.

Детали

Штучную елку установили в городе Герне, что на западе страны. Она украшена более 500 шариками и 2 миллионами светодиодных лампочек.

Рождественская елка высотой 45 метров и массой 80 тонн уже радует посетителей Cranger Christmas Magic - крупнейшего в Европе передвижного рождественского тематического парка.

Отмечается, что искусственное дерево составили из нескольких частей, шесть специальных транспортников доставили его на площадь, где 21 ноября официально откроется рождественская ярмарка.