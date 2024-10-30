За два місяці до Різдва: у Німеччині встановили першу святкову ялинку
Київ • УНН
У місті Герне встановили 45-метрову штучну ялинку вагою 80 тонн для різдвяного тематичного парку. Дерево прикрашене 500 кульками та 2 мільйонами LED-лампочок.
Попри те, що до Різдва ще понад два місяці у німецькому місті Герте вже встановили першу святкову ялинку на ярмарковій площі. Про це пише Bild, передає УНН.
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Штучку ялинку встановили у місті Герне, що на заході країни. Вона прикрашена понад 500 кульками та 2 мільйони світлодіодних лампочок.
Різдвяна ялинка заввишки 45 метрів і масою 80 тонн вже тішить відвідувачів Cranger Christmas Magic — найбільшого у Європі пересувного різдвяного тематичного парку.
Зазначається, що штучне дерево склали з кількох частин, шість спеціальних транспортників доставили його на площу, де 21 листопада офіційно відкриється різдвяний ярмарок.