За два года войны Правительство привлекло более 892 миллиардов гривен с продажи облигаций внутреннего государственного займа

Эксклюзив
Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт
  •  24918 просмотра

Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт

Эксклюзив
В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления
  •  92010 просмотра

В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

Эксклюзив
Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт
  •  107412 просмотра

Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт

Эксклюзив
Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
  •  108071 просмотра

Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  208908 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  273553 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Эксклюзив
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  237921 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  259675 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  271386 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
29.02.24  •  211892 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
За два года войны Правительство привлекло более 892 миллиардов гривен с продажи облигаций внутреннего государственного займа

За два года войны Правительство привлекло более 892 миллиардов гривен с продажи облигаций внутреннего государственного займа

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 16:20  •  5639 просмотра

Read in English

Правительство Украины привлекло более 34 миллиардов гривен от продажи облигаций внутреннего государственного займа в январе-феврале 2024 года, превысив объемы погашения более чем на 20 миллиардов гривен.

По данным Депозитария НБУ, в течение двух месяцев 2024 года, Правительство Украины привлекло 34 845,2 млрд грн, 477,3 млн долл. США и 514,2 млн евро от размещения облигаций. С того же времени, на погашение ОВГЗ оно потратило 10 189,4 млрд грн, 548,5 млн долл. США и 555,5 млн евро, передает УНН.

Детали

В течение января-февраля 2024 года заимствования Министерства финансов на внутреннем долговом рынке на 20 118,1 млн грн в эквиваленте превышали выплаты по облигациям внутреннего государственного займа, в частности в феврале - на 796,4 млн грн в эквиваленте. Роловер вложений в ОВГЗ за этот период составил 118% во всех валютах по официальному курсу.

Всего с начала полномасштабной войны до 29 февраля 2024 года правительством на первичных аукционах было привлечено 589 020,9 млн грн, 6 094,6 млн долл. США и 2 227,3 млн евро, а на погашение по ОВГЗ направлено 439 561,3 млн грн, 6 684,2 млн долл. США и 1 806,1 млн евро.

Доля проблемных кредитов в банках несколько снизилась - НБУ4 марта 2024, 13:26 • 14655 просмотров

Такие показатели стали возможны в частности потому, что Национальный банк Украины предоставил возможность банкам покрывать до 50% от общего объема обязательных резервов за счет бенчмарк-ОВГЗ и благодаря возможности нерезидентам переводить за границу средства, полученные от уплаты процентов по ОВГЗ после 1 апреля 2023 года.

Со своей стороны правительство предлагает ставки по ОВГЗ на рыночном уровне. В феврале 2024 года максимальная доходность ОВГЗ, которые размещались на аукционах, составляла в гривне 18,50% годовых, в долларах США - 4,66% годовых, в евро - 3,25% годовых.

В "Дія" появились четыре новые военные облигации с разными процентными ставками: Железный Порт, Аскания-Нова, Джанкой и Керчь25 января 2024, 17:28 • 107548 просмотров

По состоянию на 1 марта 2024 года, наибольший объем этих ценных бумаг сконцентрирован банками - первичными дилерами.

Зато второе место по объему принадлежит портфелю военных облигаций, которые находились в собственности граждан и бизнеса Украины.

51 886,9 млн грн, или 29,2% от общего объема приобретенных гривневых военных ОВГЗ (по состоянию на 1 февраля - 45 684,1 млн грн, или 28,6%);

$1 187,3 млн, или 51,6% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в долл. США (на 1 февраля - $1 119,2 млн, или 53,8%);

106,2 млн евро или 17,5% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро (на 1 февраля - 108,4108,4 млн евро, или 17,1%).

Сегодня общий объем военных облигаций, находившихся в собственности физических и юридических лиц, составляет 101,4 млрд грн в эквиваленте, что почти в 2,3 раза больше, чем объем на 1 марта 2023 года, когда он составлял.

АРМА приобретет военные облигации на более 655 млн гривен13 октября 2023, 20:21 • 370073 просмотра

Объем военных облигаций внутреннего государственного займа в собственности нерезидентов по состоянию на 1 марта 2024 года составил 15 862,3 млн грн, $24,2 млн и 0,1 млн евро, увеличившись за год (по сравнению с 01.03.2023) более чем вдвое 43,4 млрд грн в эквиваленте.

Министерство финансов в феврале 2024 года погасило военных ОВГЗ на сумму почти 304,0 млн евро.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ВойнаЭкономика
ministerstvo-finansiv-ukrainaМинистерство финансов Украины
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
За два роки війни Уряд залучив понад 892 мільярди гривень з продажу облігацій внутрішньої державної позики
Over the two years of war, the Government has raised over UAH 892 billion from the sale of domestic government bonds
Новости по теме

За два года войны Правительство привлекло более 892 миллиардов гривен с продажи облигаций внутреннего государственного займа

Правительство Украины привлекло более 34 миллиардов гривен от продажи облигаций внутреннего государственного займа в январе-феврале 2024 года, превысив объемы погашения более чем на 20 миллиардов гривен.

Война •   •  5639 просмотра
За два года войны Правительство привлекло более 892 миллиардов гривен с продажи облигаций внутреннего государственного займа

Количество министерств планируется сократить на треть - Шмыгаль

Премьер-министр объявил о планах сократить количество министерств на треть и уже сократил 20 000 вакансий на государственной службе в рамках реформ, направленных на оптимизацию работы правительства.

Политика •   •  4891 просмотра
Количество министерств планируется сократить на треть - Шмыгаль

Американские и львовские хирурги сформировали парню новое небо из тканей щеки

Парню, который родился без неба - хирурги из Украины и США успешно сформировали новое из его собственных тканей.

Здоровье •   •  4160 просмотра
Американские и львовские хирурги сформировали парню новое небо из тканей щеки

В Албании открыли новую авиабазу НАТО, которая станет центром воздушных операций Альянса

Албания превратила старую советскую авиабазу в региональный центр воздушных операций НАТО на Западных Балканах.

Новости Мира •   •  4223 просмотра
В Албании открыли новую авиабазу НАТО, которая станет центром воздушных операций Альянса

Шмыгаль рассчитывает, что все страны-члены НАТО подпишут с Украиной гарантии безопасности

Премьер-министр Шмыгаль ожидает, что все страны-члены НАТО и более 30 других стран подпишут соглашения о безопасности, которые будут гарантировать защиту Украины.

Война •   •  7772 просмотра
Шмыгаль рассчитывает, что все страны-члены НАТО подпишут с Украиной гарантии безопасности

Малайзия может возобновить поиски Боинга, пропавшего на рейсе МН370 в 2014 году- правительство страны

Правительство Малайзии заявляет, что возобновит поиски пропавшего без вести рейса MH370 Малайзийских авиалиний, если частная компания предоставит новые достоверные свидетельства о местонахождении самолета.

Новости Мира •   •  4252 просмотра
Малайзия может возобновить поиски Боинга, пропавшего на рейсе МН370 в 2014 году- правительство страны

Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт

В начале полномасштабного российского вторжения Министерство обороны Украины подписало контракты на поставку боеприпасов с любой компанией, которая утверждала, что может предоставить снаряды в связи с критической необходимостью, но некоторые фирмы не смогли осуществить поставку, выводя деньги за границу.

Война •   •  24918 просмотра
Эксклюзив
Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт

В Еврокомиссии подтвердили планы представить рамки переговоров о членстве Украины в марте

В марте Европейская комиссия представит Совету ЕС рамки для переговоров о членстве Украины в ЕС.

Политика •   •  10445 просмотра
В Еврокомиссии подтвердили планы представить рамки переговоров о членстве Украины в марте

россияне дважды ударили кассетными боеприпасами по селу в Запорожском районе: погиб мирный житель

В результате второго российского кассетного обстрела села в Запорожском районе погиб гражданский человек.

Война •   •  10568 просмотра
россияне дважды ударили кассетными боеприпасами по селу в Запорожском районе: погиб мирный житель

Шмыгаль о совместном предприятии с Rheinmetall: уже предоставляются ремонтные услуги

Совместное предприятие с Rheinmetall уже предоставляет ремонтные услуги в Украине и планирует расширить свою деятельность до монтажных работ и производства.

Война •   •  10383 просмотра
Шмыгаль о совместном предприятии с Rheinmetall: уже предоставляются ремонтные услуги