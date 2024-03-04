За два года войны Правительство привлекло более 892 миллиардов гривен с продажи облигаций внутреннего государственного займа
Киев • УНН
Правительство Украины привлекло более 34 миллиардов гривен от продажи облигаций внутреннего государственного займа в январе-феврале 2024 года, превысив объемы погашения более чем на 20 миллиардов гривен.
По данным Депозитария НБУ, в течение двух месяцев 2024 года, Правительство Украины привлекло 34 845,2 млрд грн, 477,3 млн долл. США и 514,2 млн евро от размещения облигаций. С того же времени, на погашение ОВГЗ оно потратило 10 189,4 млрд грн, 548,5 млн долл. США и 555,5 млн евро, передает УНН.
Детали
В течение января-февраля 2024 года заимствования Министерства финансов на внутреннем долговом рынке на 20 118,1 млн грн в эквиваленте превышали выплаты по облигациям внутреннего государственного займа, в частности в феврале - на 796,4 млн грн в эквиваленте. Роловер вложений в ОВГЗ за этот период составил 118% во всех валютах по официальному курсу.
Всего с начала полномасштабной войны до 29 февраля 2024 года правительством на первичных аукционах было привлечено 589 020,9 млн грн, 6 094,6 млн долл. США и 2 227,3 млн евро, а на погашение по ОВГЗ направлено 439 561,3 млн грн, 6 684,2 млн долл. США и 1 806,1 млн евро.
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Такие показатели стали возможны в частности потому, что Национальный банк Украины предоставил возможность банкам покрывать до 50% от общего объема обязательных резервов за счет бенчмарк-ОВГЗ и благодаря возможности нерезидентам переводить за границу средства, полученные от уплаты процентов по ОВГЗ после 1 апреля 2023 года.
Со своей стороны правительство предлагает ставки по ОВГЗ на рыночном уровне. В феврале 2024 года максимальная доходность ОВГЗ, которые размещались на аукционах, составляла в гривне 18,50% годовых, в долларах США - 4,66% годовых, в евро - 3,25% годовых.
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По состоянию на 1 марта 2024 года, наибольший объем этих ценных бумаг сконцентрирован банками - первичными дилерами.
Зато второе место по объему принадлежит портфелю военных облигаций, которые находились в собственности граждан и бизнеса Украины.
51 886,9 млн грн, или 29,2% от общего объема приобретенных гривневых военных ОВГЗ (по состоянию на 1 февраля - 45 684,1 млн грн, или 28,6%);
$1 187,3 млн, или 51,6% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в долл. США (на 1 февраля - $1 119,2 млн, или 53,8%);
106,2 млн евро или 17,5% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро (на 1 февраля - 108,4108,4 млн евро, или 17,1%).
Сегодня общий объем военных облигаций, находившихся в собственности физических и юридических лиц, составляет 101,4 млрд грн в эквиваленте, что почти в 2,3 раза больше, чем объем на 1 марта 2023 года, когда он составлял.
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Объем военных облигаций внутреннего государственного займа в собственности нерезидентов по состоянию на 1 марта 2024 года составил 15 862,3 млн грн, $24,2 млн и 0,1 млн евро, увеличившись за год (по сравнению с 01.03.2023) более чем вдвое 43,4 млрд грн в эквиваленте.
Министерство финансов в феврале 2024 года погасило военных ОВГЗ на сумму почти 304,0 млн евро.
За два года войны Правительство привлекло более 892 миллиардов гривен с продажи облигаций внутреннего государственного займа
Правительство Украины привлекло более 34 миллиардов гривен от продажи облигаций внутреннего государственного займа в январе-феврале 2024 года, превысив объемы погашения более чем на 20 миллиардов гривен.
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