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За два роки війни Уряд залучив понад 892 мільярди гривень з продажу облігацій внутрішньої державної позики

Київ • УНН

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Уряд України залучив понад 34 мільярди гривень від продажу облігацій внутрішньої державної позики у січні-лютому 2024 року, перевищивши обсяги погашення більш ніж на 20 мільярдів гривень.

За два роки війни Уряд залучив понад 892 мільярди гривень з продажу облігацій внутрішньої державної позики

За даними Депозитарію НБУ, упродовж двох місяців 2024 року, Уряд України залучив 34 845,2 млрд грн, 477,3 млн дол. США та 514,2 млн євро від розміщення облігацій. З того ж часу, на погашення ОВДП він витратив 10 189,4 млрд грн, 548,5 млн дол. США та 555,5 млн євро, передає УНН.

Деталі

Протягом січня-лютого 2024 року запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 20 118,1 млн грн в еквіваленті перевищували виплати за облігаціями внутрішньої державної позики, зокрема в лютому — на 796,4 млн грн в еквіваленті. Роловер вкладень в ОВДП за цей період становив 118% у всіх валютах за офіційним курсом.

Загалом з початку повномасштабної війни до 29 лютого 2024 року урядом на первинних аукціонах було залучено 589 020,9 млн грн, 6 094,6 млн дол. США та 2 227,3 млн євро, а на погашення за ОВДП спрямовано 439 561,3 млн грн, 6 684,2 млн дол. США та 1 806,1 млн євро.

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Такі показники стали можливі зокрема тому, що Національний банк України надав можливість банкам покривати до 50% від загального обсягу обов’язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП та завдяки можливості нерезидентам переказувати за кордон кошти, отримані від сплати відсотків за ОВДП після 1 квітня 2023 року.

Зі свого боку уряд пропонує ставки за ОВДП на ринковому рівні. У лютому 2024 року максимальна дохідність ОВДП, що розміщувались на аукціонах, становила у гривні 18,50% річних, у доларах США – 4,66% річних, в євро – 3,25% річних.

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Станом на 1 березня 2024 року, найбільший обсяг цих цінних паперів сконцентрований банками - первинними дилерами.

Натомість, друге місце за обсягом належить портфелю військових облігацій, які перебували у власності громадян та бізнесу України.

51 886,9 млн грн, або 29,2% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 1 лютого — 45 684,1 млн грн, або 28,6%);

$1 187,3 млн, або 51,6% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол. США (на 1 лютого — $1 119,2 млн, або 53,8%);

106,2 млн євро або 17,5% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро (на 1 лютого — 108,4108,4 млн євро, або 17,1%).

Сьогодні загальний обсяг військових облігацій, що перебували у власності фізичних та юридичних осіб, становить 101,4 млрд грн в еквіваленті, що майже у 2,3 рази більше, ніж обсяг на 1 березня 2023 року, коли він складав.

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Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів станом на 1 березня 2024 року становив 15 862,3 млн грн, $24,2 млн та 0,1 млн євро, збільшившись за рік (порівняно з 01.03.2023) більше ніж удвічі 43,4 млрд грн в еквіваленті.

Міністерство фінансів у лютому 2024 року погасило військових ОВДП на суму майже 304,0 млн євро.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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