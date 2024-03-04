Частка проблемних кредитів у банках дещо знизилася - НБУ
Київ • УНН
Частка непрацюючих кредитів в українських банках дещо знизилась - до 36,7% - у лютому, оскільки обсяги кредитування зросли, а непрацюючі кредити зменшились на 1,9 млрд грн, і більшість банків адекватно оцінювали свої кредитні ризики.
Частка непрацюючих кредитів в українських банках дещо знизилась - до 36,7% - на початок лютого, на тлі зростання обсягів кредитування та зменшення непрацюючих кредитів на 1,9 млрд грн, повідомили у Національному банку України у понеділок, пише УНН.
Деталі
"Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі на 1 лютого 2023 року становила 36,7%, що на 0,6 в. п. нижче показника станом на 1 січня", - зазначили у НБУ.
Обсяг непрацюючих кредитів за місяць скоротився на 1,9 млрд грн, а обсяг наданих банками кредитів зріс на 13,4 млрд грн, зазначили у Нацбанку.
У регуляторі вказали при цьому, що попередні результати оцінки стійкості Національного банку свідчать про адекватну оцінку більшістю банків кредитного ризику.
Доповнення
До повномасштабного вторгнення росії в Україну частка непрацюючих кредитів (NPL) в українських банках стало скорочувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року), а обсяг кредитів у банках зростав.