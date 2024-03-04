Доля проблемных кредитов в банках несколько снизилась - НБУ
Киев • УНН
Доля неработающих кредитов в украинских банках несколько снизилась - до 36,7% - на начало февраля, поскольку объемы кредитования выросли, а неработающие кредиты уменьшились на 1,9 млрд грн, и большинство банков адекватно оценивали свои кредитные риски.
Доля неработающих кредитов в украинских банках несколько снизилась - до 36,7% - на начало февраля, на фоне роста объемов кредитования и уменьшения неработающих кредитов на 1,9 млрд грн, сообщили в Национальном банке Украины в понедельник, пишет УНН.
Детали
"Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе на 1 февраля 2023 года составляла 36,7%, что на 0,6 п. п. ниже показателя по состоянию на 1 января", - отметили в НБУ.
Объем неработающих кредитов за месяц сократился на 1,9 млрд грн, а объем предоставленных банками кредитов вырос на 13,4 млрд грн, отметили в Нацбанке.
В регуляторе указали при этом, что предварительные результаты оценки устойчивости Национального банка свидетельствуют об адекватной оценке большинством банков кредитного риска.
Дополнение
До полномасштабного вторжения россии в Украину доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках стало сокращаться с 2018 года (с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года), а объем кредитов в банках рос.
Доля проблемных кредитов в банках несколько снизилась - НБУ
Доля неработающих кредитов в украинских банках несколько снизилась - до 36,7% - на начало февраля, поскольку объемы кредитования выросли, а неработающие кредиты уменьшились на 1,9 млрд грн, и большинство банков адекватно оценивали свои кредитные риски.
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