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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Доля проблемных кредитов в банках несколько снизилась - НБУ

Доля проблемных кредитов в банках несколько снизилась - НБУ

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 13:26  •  4062 просмотра

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Доля неработающих кредитов в украинских банках несколько снизилась - до 36,7% - на начало февраля, поскольку объемы кредитования выросли, а неработающие кредиты уменьшились на 1,9 млрд грн, и большинство банков адекватно оценивали свои кредитные риски.

Доля неработающих кредитов в украинских банках несколько снизилась - до 36,7% - на начало февраля, на фоне роста объемов кредитования и уменьшения неработающих кредитов на 1,9 млрд грн, сообщили в Национальном банке Украины в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе на 1 февраля 2023 года составляла 36,7%, что на 0,6 п. п. ниже показателя по состоянию на 1 января", - отметили в НБУ.

Объем неработающих кредитов за месяц сократился на 1,9 млрд грн, а объем предоставленных банками кредитов вырос на 13,4 млрд грн, отметили в Нацбанке.

В регуляторе указали при этом, что предварительные результаты оценки устойчивости Национального банка свидетельствуют об адекватной оценке большинством банков кредитного риска.

Дополнение

До полномасштабного вторжения россии в Украину доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках стало сокращаться с 2018 года (с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года), а объем кредитов в банках рос.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
ukrainaУкраина
Частка проблемних кредитів у банках дещо знизилася - НБУ
The share of non-performing loans in banks decreased slightly - NBU
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Доля проблемных кредитов в банках несколько снизилась - НБУ

Доля неработающих кредитов в украинских банках несколько снизилась - до 36,7% - на начало февраля, поскольку объемы кредитования выросли, а неработающие кредиты уменьшились на 1,9 млрд грн, и большинство банков адекватно оценивали свои кредитные риски.

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