За два дня до отопительного сезона. Почему многим государственным учреждениям дадут тепло с опозданием

Что произошло?

За шаг до старта отопительного сезона местные власти из регионов начали сигнализировать о чрезвычайных ситуациях с поставками газа для учреждений социальной сферы и бюджетных учреждений. Только со вчерашнего дня об этом сообщили более десяти областей.

В конце сентября Кабмин, "Нафтогаз" и Офис Президента подписали Меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы расти не будут. В документе указано, что цена газа для населения составляет 7,4 гривен за 1 куб. м, для бюджетных учреждений среднесрочные контракты с фиксированной ценой на газ - 13,7 за кубометр, а учитывая транспортировку и НДС - 16,8 гривен.

“Мы предлагаем бюджетным и религиозным организациям, а также учреждениям, финансируемым из государственного или местных бюджетов, купить газ для производства тепла по цене 13,7 за кубометр. Эта цена более чем вдвое ниже текущей месячной оптовой цены газа. Контракт заключается на срок 15 месяцев (до конца 2022 года) и имеет много преимуществ: фиксированная цена, отсутствие требования банковской гарантии, отсрочка платежа", - заявили в Нафтогазе.

В Офисе Президента заявили, что "Нафтогаз" готов до 15 октября подписать все договоры с потребителями социальной сферы, включая школы, садики, больницы. При этом чрезвычайное положение в регионах вводят для решения технических вопросов, а газа для населения и учреждений социальной сфере достаточно.

По словам экспертов, такая ситуация сложилась по нескольким причинам. Во-первых, накануне отопительного сезона большинство бюджетных учреждений оказались без заключенных договоров на поставку газа. Второе, что поставщики, которые до роста цен на газ выиграли торги и заключили договоры на поставку топлива, отказываются теперь выполнять договор, потому что цена значительно ниже рыночной. Третье - большие долги за предыдущий отопительный сезон.

“Нужно создать рабочую группу, которая будет представлять Кабмин, “Нафтогаз”, Верховную Раду и местное самоуправление. Потому что мэры городов, которые подписывали этот Меморандум молчали тогда, потому что не хотели ссориться с Банковой. А теперь вернулись домой и поняли, что “Теплокоммунэнерго” банкрот и должник, что денег нет. Местная власть должна требовать реструктуризировать эти долги, нужно напоминать, что правительство обещало подставить плечо”, - говорит эксперт по энергетике Валентин Землянский.

Что говорят в регионах?

УНН пообщались с руководством разных регионов страны и поинтересовались насколько серьезные последствия несвоевременного начала отопительного сезона для бюджетной сферы. В регионах утверждают, что в СМИ слишком сильно разогнали панику, но не отрицают, что проблемы которые срочно нужно решать есть, и, возможно, старт отопительного сезона в бюджетных сферах придется смещать.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко рассказывает, что в больницах и в поликлиниках начали включать тепло еще вчера. В детских садах отопительный сезон стартует с 16 октября.

“Зато в школах, чтобы уменьшить потери тепла, профильный департамент предложил перенести осенние каникулы неделей раньше и провести их с 18 по 24 октября. Поэтому в учреждениях среднего образования отопления подключать уже после каникул, но по отдельным заявкам директоров школ. В жилых домах будем начинать отопительный сезон, когда среднесуточная температура воздуха три дня подряд составит ниже 8 градусов”, - сказал Бондаренко.

В Хмельницкой ОГА сообщили, что пока контрактов с Нафтогазом не успели заключить, но убеждены, что до 15 октября успеют, и бюджетная сфера будет с теплом.

Максим Козицкий, председатель Львовской областной государственной администрации рассказывает, что ЧП вынуждены были объявить ряд областей, в том числе и Львовской из-за того, что “Нафтогаз” должен переподписать договоры с покупателями газа. “Покупателей очень много. Все ринулись подписывать новые договора по фиксированной цене. Только из-за этого пошли на чрезвычайное положение. Я уверен, что мы все успеем”, - сказал Козицький.

В Харьковской ОГА объяснили ЧП таким же мотивом как и коллеги из других регионов. “Еще на прошлой неделе было проведено селекторное совещание с главами городов и руководителями регионов, “Нафтогаз Украины”, АГУ, АМКУ по заключению договоров с предприятиями бюджетной сферы, было принято решение о проведении ГСЧС в каждом регионе заседание комиссии ТЭБ и ЧС. “Этот шаг продиктован необходимостью ускорения процедуры, чтобы газ был закуплен бюджетными учреждениями по фиксированной, низкой цене”, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Председатель Одесской ОГА Сергей Гриневецкий рассказывает, что в результате ценовых колебаний, поставщики природного газа подняли цены на свои услуги, в том числе предоставляемых организациям и учреждениям, которые финансируются из государственного и местных бюджетов, таких в Украине около 7 тысяч.

“В результате, большинство поставщиков газа не смогли бы обеспечить выполнение соглашений, заключенных по результатам тендерных процедур с бюджетными учреждениями, и возникла угроза возможного отказа поставкам газа по ценам на начало 2021. Поэтому мы заключили Меморандум. Этот документ закрепил определенные обязанности и задачи для правительства и органов местной власти, также по защите от рыночных колебаний цен газа для бюджетных учреждений”, - сказал Гриневецкий.

Однако эксперты менее оптимистичны в своих прогнозах на этот отопительный сезон. По их словам, власть будет прибегать к жестким локдаунам, вносить области в красную зону, чтобы максимальное количество людей находилось дома. Такой процесс уже начинает запускаться. К примеру, сегодня во Львове приняли решение значительно ужесточить карантин, и школьников отправляют на каникулы до 1 ноября. Это же касается культурной сферы и библиотек. Второе, на что обращают внимание эксперты, что если зима будет холодной, теплокоммунэнерго лимит газа в хранилищах превысят. А если придется докупать, то только по рыночной цене "Нафтогаза", которая в разы выше зафиксированной. А это может ударить и без того незавидному финположению теплокоммунэнерго.

“То, что происходит сегодня в Украине в Европейском Союзе есть четкое определение - “энергетическая бедность”. Там это определено директивно. Это значит, что у страны недостаточно средств для получения необходимого количества энергоресурсов для комфортных условиях”, - резюмирует Землянский.