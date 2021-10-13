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За два дні до опалювального сезону. Чому багатьом державним установам дадуть тепло із запізненням

За два дні до опалювального сезону. Чому багатьом державним установам дадуть тепло із запізненням

Київ • УНН

 • 40412 перегляди

Здавалося б за два дні до старту опалювального сезону ця тема вже неактуальна, оскільки влада зробила все для своєчасної подачі тепла. Але виявилося, що розібравшись з поставками газу для населення, влада не встигла укласти договори для бюджетної сфери. Тому останні дні у низці міст країни, регіональні комісії ТЕБ та НС оголосили надзвичайну ситуацію з поставками природного газу бюджетним організаціям: лікарням, музеям, дитячим садкам, школам. УНН розбирався, чому так сталося, і чи дійсно все під контролем, як запевняє місцева влада.

Що сталося?

За крок до старту опалювального сезону місцева влада з регіонів почала сигналізувати про надзвичайні ситуації з поставками газу для установ соціальної сфери і бюджетних установ. Тільки з учорашнього дня про це повідомили понад 10 областей.

Наприкінці вересня Кабмін, "Нафтогаз" і Офіс Президента підписали Меморандум, згідно з яким до кінця опалювального сезону тарифи не зростатимуть. У документі зазначено, що ціна газу для населення становить 7,4 гривні за 1 куб. м, для бюджетних установ середньострокові контракти з фіксованою ціною на газ - 13,7 за кубометр, а з огляду на транспортування і ПДВ - 16,8 гривень.

"Ми пропонуємо бюджетним і релігійним організаціям, а також установам, що фінансуються з державного або місцевих бюджетів, купити газ для виробництва тепла за ціною 13,7 за кубометр. Ця ціна більш ніж удвічі нижча поточної місячної оптової ціни газу. Контракт укладається на термін 15 місяців (до кінця 2022 роки) і має багато переваг: фіксована ціна, відсутність вимоги банківської гарантії, відстрочка платежу", - заявили в Нафтогазі.

В Офісі Президента заявили, що "Нафтогаз" готовий до 15 жовтня підписати всі договори зі споживачами соціальної сфери, включаючи школи, садочки, лікарні. При цьому надзвичайний стан в регіонах вводять для вирішення технічних питань, а газу для населення і установ соціальної сфери досить.

За словами експертів, така ситуація склалася з кількох причин. По-перше, напередодні опалювального сезону більшість бюджетних установ опинилися без укладених договорів на поставку газу. Друге, що постачальники, які до зростання цін на газ виграли торги і уклали договори на поставку палива, відмовляються тепер виконувати договір, тому що ціна значно нижча за ринкову. Третє - великі борги за попередній опалювальний сезон.

"Потрібно створити робочу групу, яка буде представляти Кабмін, "Нафтогаз", Верховну Раду і місцеве самоврядування. Тому що мери міст, які підписували цей Меморандум мовчали тоді, тому що не хотіли сваритися з Банковою. А тепер повернулися додому і зрозуміли, що "Теплокомуненерго" банкрут і боржник, що грошей немає. Місцева влада повинна вимагати реструктуризувати ці борги, потрібно нагадувати, що уряд обіцяв підставити плече", - говорить експерт з енергетики Валентин Землянський.

Що кажуть в регіонах?

УНН поспілкувався з керівництвом різних регіонів країни і поцікавився, наскільки серйозні наслідки несвоєчасного початку опалювального сезону для бюджетної сфери. У регіонах стверджують, що в ЗМІ занадто сильно розігнали паніку, але не заперечують, що проблеми, які терміново потрібно вирішувати, є, і, можливо, старт опалювального сезону в бюджетних сферах доведеться зміщувати.

Мер Черкас Анатолій Бондаренко розповідає, що в лікарнях і в поліклініках почали включати тепло ще вчора. У дитячих садках опалювальний сезон стартує з 16 жовтня.

"Зате в школах, щоб зменшити втрати тепла, профільний департамент запропонував перенести осінні канікули на тиждень раніше і провести їх з 18 по 24 жовтня. Тому в закладах середньої освіти опалення будуть підключати вже після канікул, але за окремими заявками директорів шкіл. У житлових будинках будемо починати опалювальний сезон, коли середньодобова температура повітря три дні поспіль буде нижче 8 градусів", - сказав Бондаренко.

У Хмельницькій ОДА повідомили, що поки контрактів з Нафтогазом не встигли укласти, але переконані, що до 15 жовтня встигнуть, і бюджетна сфера буде з теплом.

Максим Козицький, голова Львівської обласної державної адміністрації розповідає, що НС змушена були оголосити низка областей, в тому числі і Львівської через те, що "Нафтогаз" повинен перепідписати договори з покупцями газу. "Покупців дуже багато. Всі кинулися підписувати нові договори за фіксованою ціною. Тільки через це пішли на надзвичайний стан. Я впевнений, що ми все встигнем", - сказав Козицький.

У Харківській ОДА пояснили НС таким же мотивом як і колеги з інших регіонів. "Ще минулого тижня було проведено селекторну нараду з главами міст і керівниками регіонів, "Нафтогаз України", АМУ, АМКУ щодо укладення договорів з підприємствами бюджетної сфери, було прийнято рішення про проведення ДСНС в кожному регіоні засідання комісії ТЕБ та НС.

"Цей крок продиктований необхідністю прискорення процедури, щоб газ був закуплений бюджетними установами за фіксованою, низькою ціною", - повідомили в прес-службі міської адміністрації.

Голова Одеської ОДА Сергій Гриневецький розповідає, що в результаті цінових коливань, постачальники природного газу підняли ціни на свої послуги, в тому числі наданих організаціям і установам, які фінансуються з державного і місцевих бюджетів, таких в Україні близько 7 тисяч.

"У результаті, більшість постачальників газу не змогли б забезпечити виконання угод, укладених за результатами тендерних процедур з бюджетними установами, і виникла загроза можливої відмови постачання газу за цінами на початок 2021 року. Тому ми уклали Меморандум. Цей документ закріпив певні обов'язки і завдання для уряду та органів місцевої влади, також із захисту від ринкових коливань цін газу для бюджетних установ", - сказав Гриневецький.

Однак експерти менш оптимістичні в своїх прогнозах на цей опалювальний сезон. За їхніми словами, влада буде вдаватися до жорстких локдаунів, вносити області в червону зону, щоб максимальна кількість людей знаходилося вдома. Такий процес вже починає запускатися. Наприклад, сьогодні у Львові прийняли рішення значно посилити карантин, і школярів відправляють на канікули до 1 листопада. Це ж стосується культурної сфери і бібліотек. Друге, на що звертають увагу експерти, що якщо зима буде холодною, теплокомуненерго ліміт газу в сховищах перевищать. А якщо доведеться докуповувати, то тільки за ринковою ціною "Нафтогазу", яка в рази вище зафіксованої. А це може вдарити і по без того незавидному фінстановищу теплокомуненерго.

"Те, що відбувається сьогодні в Україні в Європейському Союзі є чітке визначення - "енергетична бідність". Там це визначено директивно. Це означає, що у країни недостатньо коштів для отримання необхідної кількості енергоресурсів для комфортних умов", - резюмує Землянський.

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