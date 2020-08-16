За домашнее насилие будут судить мужчину, который издевался над мамой и женой

КИЕВ. 16 августа. УНН. У Киева мужчину будут судить за домашнее насилие. В течение определенного времени на него составляли админпротоколы за насилие над женой и мамой, однако, поведение не изменилось. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.