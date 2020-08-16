За домашнее насилие будут судить мужчину, который издевался над мамой и женой
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. У Киева мужчину будут судить за домашнее насилие. В течение определенного времени на него составляли админпротоколы за насилие над женой и мамой, однако, поведение не изменилось. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
"В Днепровского управления полиции поступило сообщение о том, что в квартире на улице Алма-Атинской пьяный мужчина словесно оскорбляет и бьет мать. По адресу выехала мобильная группа по реагированию на факты домашнего насилия, которая провела с дебоширом профилактическую беседу и составила протокол по ч. ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) КУ об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.
Правоохранители обязали мужчину покинуть место жительства матери, однако, через несколько часов с этого адреса повторно вызвали полицию. На мужчину составили второй протокол, а материалы передали в районный суд.
Установлено, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности за домашнее насилие над женой, но это на поведение мужчины не повлияло.
"В результате правоохранители собрали достаточно доказательств его вины, чтобы начать производство по ст. 126-1 (Домашнее насилие) УК. Сейчас досудебное расследование завершено и обвинительный акт направлен в суд, который определит злоумышленнику наказание. Ему грозит до двух лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Напомним, за первое полугодие 2020 году до Национальной полиции поступило более 101 тыс. заявлений и сообщений о домашне насилие, что на 40% больше по сравнению с 2019 годом.