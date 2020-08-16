За домашнє насильство судитимуть чоловіка, який знущався над мамою та дружиною
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. У Києва чоловіка судитимуть за домашнє насильство. Протягом певного часу на нього складали адмінпротоколи за насильство над дружиною та мамою, проте, поведінка не змінилася. Тепер йому загрожуватиме до двох років позбавлення волі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Києва.
“До Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Алматинській п’яний чоловік словесно ображає та б’є матір. На адресу виїхала мобільна група з реагування на факти домашнього насильства, яка провела з дебоширом профілактичну бесіду і склала протокол за ч. ст. 173-2 (Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) КУ про адміністративні правопорушення”, — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці зобов’язали чоловіка залишити місце проживання матері, проте, через кілька годин з цієї адреси повторно викликали поліцію. На чоловіка склали другий протокол,а забрані матеріали передали до районного суду.
Встановлено, що раніше чоловік притягувався до адмінвідповідальності за домашнє насильство над дружиною, але це на поведінку чоловіка не вплинуло.
“У результаті правоохоронці зібрали достатньо доказів його вини, щоб розпочати провадження за ст. 126-1 (Домашнє насильство) ККУ. Наразі досудове розслідування завершено і обвинувальний акт скерований до суду, який визначить зловмиснику покарання. Йому загрожує до двох років позбавлення волі”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за перше півріччя 2020 року до Національної поліції надійшло понад 101 тис. заяв та повідомлень про домашнє насильство, що на 40% більше у порівнянні з 2019 роком.