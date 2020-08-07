Кількість повідомлень про домашнє насильство в Україні зросла на 40% - МВС

“В період карантинних обмежень тема домашнього насильства стала ще більш актуальною, оскільки люди опинилися дещо в закритому приміщенні і в постійному перебуванні вдома. Попри це, Національна поліція не фіксувала таких різких збільшень викликів на лінію “102” стосовно домашнього насильства в період карантину... Кількість викликів, в порівнянні з минулим роком зросла”, - сказала Катерина Павліченко.

За її словами, це є свідченням того, що люди почали більше знати та більше розуміти, що таке домашнє насильство, куди треба звертатися і як реагувати.

“Кількість заяв та повідомлень, які надійшли вже за 6 місяців цього року, перевищує 101 тис. Це на 40% більше, в порівнянні з минулим роком”, - додала Катерина Павліченко.

Нагадаємо, у ВР пропонують збільшити штрафи за домашнє насильство.