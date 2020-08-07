Кількість повідомлень про домашнє насильство в Україні зросла на 40% - МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. За перше півріччя 2020 року до Національної поліції надійшло понад 101 тис. заяв та повідомлень про домашнє насильство, що на 40% більше у порівнянні з 2019 роком. Про це під час брифінгу сказала заступник міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко, передає кореспондент УНН.
“В період карантинних обмежень тема домашнього насильства стала ще більш актуальною, оскільки люди опинилися дещо в закритому приміщенні і в постійному перебуванні вдома. Попри це, Національна поліція не фіксувала таких різких збільшень викликів на лінію “102” стосовно домашнього насильства в період карантину... Кількість викликів, в порівнянні з минулим роком зросла”, - сказала Катерина Павліченко.
За її словами, це є свідченням того, що люди почали більше знати та більше розуміти, що таке домашнє насильство, куди треба звертатися і як реагувати.
“Кількість заяв та повідомлень, які надійшли вже за 6 місяців цього року, перевищує 101 тис. Це на 40% більше, в порівнянні з минулим роком”, - додала Катерина Павліченко.
Нагадаємо, у ВР пропонують збільшити штрафи за домашнє насильство.