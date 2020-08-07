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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 73088 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100013 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123885 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105696 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125614 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100815 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101712 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 103793 просмотра

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Количество сообщений о домашнем насилии в Украине выросло на 40% - МВД

Количество сообщений о домашнем насилии в Украине выросло на 40% - МВД

Киев  •  УНН

 • 13380 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. За первое полугодие 2020 года в Национальную полицию поступило более 101 тыс. заявлений и сообщений о домашнем насилии, что на 40% больше по сравнению с 2019 годом. Об этом во время брифинга сказала заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко, передает корреспондент УНН.

"В период карантина тема домашнего насилия стала еще более актуальной, поскольку люди оказались несколько в закрытом помещении и в постоянном пребывании дома. Несмотря на это, Национальная полиция не фиксировала таких резких увеличений вызовов на линию "102" относительно домашнего насилия в период карантина... Количество вызовов, по сравнению с прошлым годом выросло", - сказала Екатерина Павличенко.

По ее словам, это является свидетельством того, что люди стали больше знать и больше понимать, что такое домашнее насилие, куда надо обращаться и как реагировать.

"Количество заявлений и сообщений, которые поступили уже за 6 месяцев этого года, превышает 101 тыс. Это на 40% больше, по сравнению с прошлым годом", - добавила Екатерина Павличенко.

Напомним, в ВР предлагают увеличить штрафы за домашнее насилие.

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