За сутки враг выпустил по Херсонской области 355 снарядов, 1 человек погиб, 10 - ранены

Детали

Отмечается, что по Херсону враг выпустил 15 снарядов.

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«российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; магазин и территорию предприятия в Херсоне; объект критической инфраструктуры и здание церкви в Херсонском районе; магазин в Бериславском районе», — сообщил Прокудин.

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Вчера вечером российские военные обстреляли Херсон, из-за чего один человек погиб и двое получили ранения.

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