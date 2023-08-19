За сутки враг выпустил по Херсонской области 355 снарядов, 1 человек погиб, 10 - ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. За минувшие сутки россияне совершили 63 обстрела, выпустив 355 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов" и БПЛА. В результате – 1 человек погиб, еще 10 — получили ранения, из них – 1 ребенок. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
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Отмечается, что по Херсону враг выпустил 15 снарядов.
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«российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; магазин и территорию предприятия в Херсоне; объект критической инфраструктуры и здание церкви в Херсонском районе; магазин в Бериславском районе», — сообщил Прокудин.
Добавим
Вчера вечером российские военные обстреляли Херсон, из-за чего один человек погиб и двое получили ранения.
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