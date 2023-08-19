За добу ворог випустив по Херсонщині 355 снарядів, 1 людина загинула, 10 – поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. За минулу добу росіяни здійснили 63 обстріли, випустивши 355 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та БПЛА. Як наслідок – 1 людина загинула, ще 10 — дістали поранення, з них – 1 дитина. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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Зазначається, що по Херсону ворог випустив 15 снарядів.
Цитата
«російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; магазин й територію підприємства у Херсоні; обʼєкт критичної інфраструктури та будівлю церкви у Херсонському районі; магазин у Бериславському районі», — повідомив Прокудін.
Додамо
Учора надвечір російські військові обстріляли Херсон, через що одна людина загинула та двоє дістали поранення.
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