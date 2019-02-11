За сутки открыто 3 уголовных производства за подкуп избирателей
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. За сутки полиция открыла три уголовных производства за подкуп избирателей. Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины, передает УНН.
"Нарушение зарегистрировано 10 февраля в Черниговской, Харьковской и Тернопольской областях. Всего с начала избирательной кампании полицейские открыли 38 уголовных производств, связанных с выборами. По трем из них нарушителям уже избраны меры пресечения", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аваков призвал организаторов подкупа избирателей остановиться
Вчера в полицию обратился пенсионер из Тернополя и сообщил, что неизвестный по мобильному телефону осуществляет подкуп избирателей в пользу одного из кандидата в президенты Украины.
Аналогичные сообщения поступили от жителей Харькова и города Прилуки Черниговской области. По этим трем фактам возбуждены уголовные производства по ч.2 ст.160 (подкуп избирателя, участника референдума - ред.) Уголовного кодекса Украины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За нарушение правил предвыборной агитации возбуждено уже 19 уголовных дел
Всего за минувшие сутки на территории государства зарегистрировано 62 сообщения о событиях, связанных с выборами. А с начала предвыборной кампании - 1041 сообщения.
Из них по 38 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. По трем из них нарушителям уже избраны меры пресечения.
Также составлен 266 административных протокола. Проводится проверка 241 сообщения.
Напомним, неизвестна пыталась по телефону подкупить пенсионера, предложив ему 500 грн за голос на выборах за определенного кандидата в президенты.