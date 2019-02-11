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За добу відкрито 3 кримінальні провадження за підкуп виборців

За добу відкрито 3 кримінальні провадження за підкуп виборців

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. За добу поліція відкрила три кримінальні провадження за підкуп виборців. Про це повідомляє департамент комунікації Національної поліції України, передає УНН.

"Порушення зареєстровані 10 лютого у Чернігівській, Харківській та Тернопільській областях. Всього з початку виборчої кампанії поліцейські відкрили 38 кримінальних проваджень, пов’язаних з виборами. За трьома з них порушникам вже обрано запобіжні заходи", - йдеться у повідомленні.

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Вчора до поліції звернувся пенсіонер з Тернополя та повідомив, що невідомий по мобільному телефону здійснює підкуп виборців на користь одного з кандидата в президенти України.

Аналогічні повідомлення надійшли від мешканців Харкова та міста Прилуки Чернігівської області. За цими трьома фактами відкрито кримінальні провадження за ч.2 ст.160 (підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу України.

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Всього за минулу добу на території держави зареєстровано 62 повідомлення про події, пов’язані з виборами. А з початку передвиборчої кампанії – 1041 повідомлення.

З них за 38 фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. За трьома з них порушникам вже обрано запобіжні заходи.

Також складено 266 адміністративних протоколи. Проводиться перевірка щодо 241 повідомлення.

Нагадаємо, невідома намагалася через телефон підкупити пенсіонера, запропонувавши йому 500 грн за голос на виборах за певного кандидата у президенти.

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