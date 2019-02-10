Пенсіонеру пропонували 500 грн за голос на виборах

Так, із заявою про це до Індустріального відділу поліції 9 лютого звернувся 65-річний харків’янин.

"Пенсіонер повідомив, що близько 14:00 на його мобільний номер зателефонувала невідома жінка та поцікавилась, чи буде чоловік 31 березня голосувати на виборах та чи визначився він із кандидатом на посаду Президента України. Після чого вона запропонувала за грошову винагороду у сумі 500 грн проголосувати за певного кандидата. Для цього пенсіонеру необхідно повідомити свої персональні дані. Останній відповів відмовою та вимкнув слухавку", - йдеться в повідомленні.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 160 КК України (підкуп виборця, учасника референдуму). Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 3 років або позбавлення волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років.

Нагадаємо, поліцейські прийшли з перевіркою до міськради Дніпра після повідомлення про підкуп виборців.