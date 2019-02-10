Пенсионеру предлагали 500 грн за голос на выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Неизвестная пыталась по телефону подкупить пенсионера, предложив ему 500 грн за голос на выборах за определенного кандидата в президенты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Так, с заявлением об этом в Индустриальный отдел полиции 9 февраля обратился 65-летний харьковчанин.
"Пенсионер сообщил, что около 14:00 на его мобильный номер позвонила неизвестная женщина и поинтересовалась, будет ли мужчина 31 марта голосовать на выборах и определился он с кандидатом на пост Президента Украины. После чего она предложила за денежное вознаграждение в сумме 500 грн проголосовать за определенного кандидата. Для этого пенсионеру необходимо сообщить свои персональные данные. Последний ответил отказом и выключил трубку", - говорится в сообщении.
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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 160 УК Украины (подкуп избирателя, участника референдума). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.
Напомним, полицейские пришли с проверкой в горсовет Днепра после сообщения о подкупе избирателей.