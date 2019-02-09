Поліція прийшла у міськраду Дніпра через повідомлення про підкуп виборців

"Деякі ЗМІ розмістили інформацію, що у Дніпрі відкрито купляють голоси виборців прямо в приміщенні міської ради", - вказали у поліції.

Поліцейськими Шевченківського відділення поліції відомості за даним фактом були внесені до єдиного обліку та проведена відповідна перевірка.

"На даний час встановлено, що вказані заходи проводяться згідно рішення Дніпровської міської ради від 24.10 2018 року "Про затвердження Положення про призначення та надання адресної матеріальної допомоги окремим категоріям громадян", - йдеться у повідомленні.

Раніше голова МВС Арсен Аваков закликав організаторів підкупу виборців зупинитись.