Полиция пришла в горсовет Днепра из-за сообщения о подкупе избирателей
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Полицейские пришли с проверкой в горсовет Днепра после сообщения о подкупе избирателей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в области.
"Некоторые СМИ разместили информацию, что в Днепре открыто покупают голоса избирателей прямо в помещении городского совета", - указали в полиции.
Полицейскими Шевченковского отделения полиции сведения по данному факту были внесены в единый учет и проведена соответствующая проверка.
"В настоящее время установлено, что указанные мероприятия проводятся по решению Днепровского городского совета от 24.10 2018 года "Об утверждении Положения о назначении и предоставлении адресной материальной помощи отдельным категориям граждан", - говорится в сообщении.
Ранее глава МВД Арсен Аваков призвал организаторов подкупа избирателей остановиться.