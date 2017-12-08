За сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, еще трое ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции один украинский военный погиб, еще трое получили ранения. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерств обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"К сожалению, во время вражеского обстрела у Авдеевки, один украинский военный погиб, еще один получил ранения. Еще один боец АТО был ранен возле Широкино, еще один - у Верхньоторецкого", - сообщил А.Мотузяник.
В то же время пресс-секретарь отметил уменьшение количества обстрелов. Всего за прошедшие сутки было зафиксировано 17 обстрелов позиций сил АТО. Из них 9 обстрелов было зафиксировано на луганском направлении, еще 8 - на донецком. При этом 11 раз украинский военным пришлось открывать огонь.
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