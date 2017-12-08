За добу в зоні АТО загинув один український військовий, ще троє поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції один український військовий загинув, ще троє отримали поранення. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерств оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"На жаль, під час ворожого обстрілу біля Авдіївки, один український військовий загинув, ще один отримав поранення. Ще один боєць АТО був поранений біля Широкиного, ще один - біля Верхньоторецького", - повідомив О.Мотузяник.
Водночас речник відзначив зменшення кількості обстрілів. Усього протягом минулої доби було зафіксовано 17 обстрілів позицій сил АТО. З них 9 обстрілів було зафіксовано на луганському напрямку, ще 8 - на донецькому. При цьому 11 разів українським військовим довелось відкривати вогонь у відповідь.
Як повідомляв УНН, бойовика "ДНР" на Дніпропетровщині засудили до довічного ув'язнення.