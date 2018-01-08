За сутки в зоне АТО ранен один украинский военный

"За прошедшие сутки вдоль всей линии соприкосновения противник провел один прицельный обстрел позиций ВСУ. В результате обстрелов не погиб ни один военнослужащий ВСУ, однако в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве получил ранение один украинский воин, который выполнял боевую задачу в районе Лопаскиного", - сказал он.

Напомним, боевики НЗФ ОРДЛО используют "новогоднее перемирие" для обустройства новых огневых позиций в пределах населенных пунктов.