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За сутки в зоне АТО ранен один украинский военный

Киев • УНН

 • 10895 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. За прошедшие сутки вдоль всей линии соприкосновения противник провел один прицельный обстрел позиций ВСУ. Вследствие обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб, один получил ранения. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута, передает УНН.

За сутки в зоне АТО ранен один украинский военный

"За прошедшие сутки вдоль всей линии соприкосновения противник провел один прицельный обстрел позиций ВСУ. В результате обстрелов не погиб ни один военнослужащий ВСУ, однако в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве получил ранение один украинский воин, который выполнял боевую задачу в районе Лопаскиного", - сказал он.

Напомним, боевики НЗФ ОРДЛО используют "новогоднее перемирие" для обустройства новых огневых позиций в пределах населенных пунктов.

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