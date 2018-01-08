За добу в зоні АТО поранено одного українського військового
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Протягом минулої доби вздовж усієї лінії зіткнення противник провів один прицільний обстріл позицій ЗСУ. Внаслідок обстрілів жоден український військовослужбовець не загинув, один зазнав поранень. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України Максим Праута, передає УНН.
"Минулої доби вздовж усієї лінії зіткнення противник провів один прицільний обстріл позицій ЗСУ. В результаті обстрілів не загинув жоден військовослужбовець ЗСУ, проте внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої зазнав поранення 1 український воїн, який виконував бойове завдання в районі Лопаскіного", - сказав він.
Нагадаємо, бойовики НЗФ ОРДЛО використовують “новорічне перемир’я” для облаштування нових вогневих позицій у межах населених пунктів.