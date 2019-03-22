За сутки в Украине зафиксировано 5 случаев растления несовершеннолетних

"Пока мы заняты чем угодно, кроме защиты наших детей. Только за одни сутки, 21 марта, зафиксировано 5 случаев надругательства над несовершеннолетними: Донецкая область. Отец, 1982 г.р., развращал свою 7-летнюю дочь и после чего скрылся, две девочки 2011 и 2012 г.р., одина из них инвалид детства, отобранные по решению городского совета у биологического отца, ранее неоднократно судимого, который в течение длительного времени их развращал. Черниговская область. Душевнобольной отец, 1957 н., долгое время развращал свою дочь, 200 5 г.р., пока он задержан. Другой случай, отец развращал свою малолетнюю дочь 2013 г.р., решается вопрос о его задержании. Ивано-Франковская область. Сожитель матери, 1975 г.р., в течение двух лет развращал ребенка, 2006 г.р. Продолжаются поисковые мероприятия по установлению местонахождения преступника", - написал он.



Заместитель председателя Нацполиции подчеркнул, что Украине нужен открытый реестр осужденных за половые преступления в отношении малолетних детей.



По его словам, такая практика успешно действует в США и странах Европы.



Ранее сообщал УНН, что с начала 2019 года зарегистрировано 204 преступления в отношении половой неприкосновенности малолетних.