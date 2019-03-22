За добу в Україні зафіксовано 5 випадків розбещення неповнолітніх
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. За минулу добу по Україні було зафіксовано 5 випадків розбещення та зґвалтування неповнолітніх. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін, передає УНН.
"Поки ми зайняті чим завгодно, окрім захисту наших дітей. Лише за одну добу, 21 березня, зафіксовано 5 випадків наруги над неповнолітніми: Донеччина. Батько, 1982 р.н., розбещував свою 7-річню доньку й після чого втік, дві дівчинки, 2011 та 2012 р.н., одна з них інвалід дитинства, відібрані за рішенням міської ради від біологічного батька, раніше неодноразово засудженого, який протягом тривалого часу їх розбещував. Чернигівщина. Психічнохворий батько, 1957 р.н., тривалий час розбещував свою доньку, 2005 р.н., наразі він затриманий. Інший випадок, батько розбещував свою малолітню доньку, 2013 р.н., вирішується питання про його затримання. Івано-Франківщина. Співмешканець матері, 1975 р.н., протягом двох років розбещував дитину, 2006 р.н. Тривають пошукові заходи з метою встановлення місцезнаходження злочинця", - написав він.
Заступник голови Нацполіції підкреслив, що Україні потрібен відкритий реєстр засуджених за статеві злочини відносно малолітніх дітей.
За його словами, така практика успішно діє в США та країнах Європи.
Раніше УНН повідомляв, що з початку 2019 року зареєстровано 204 злочини відносно статевої недоторканості малолітніх.