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З початку року зареєстровано 204 злочини відносно статевої недоторканості малолітніх

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. З початку 2019 року зареєстровано 204 злочини відносно статевої недоторканості відносно малолітніх дітей. Про це на своїй сторінці у Facebook написав перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін, передає УНН.

З початку року зареєстровано 204 злочини відносно статевої недоторканості малолітніх

“Поки наш законопроект 6607 щодо посилення покарання за статеві злочини відносно малолітніх припадає пилом у кабінетах Верховної Ради України, злочинці продовжують кожного дня гвалтувати малолітніх дітей”, — написав він.

За перші два місяці 2019 року зареєстровано 204 кримінальні правопорушення вчинених відносно статевої недоторканості, що на 14 випадків більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Загалом за минулий 2018 рік було зареєстровано 1649 кримінальних правопорушень вчинених відносно малолітніх дітей.

За даними МВД, у 2017 році зареєстровано 1277 злочинів, які були вчинені відносно статевої недоторканості малолітніх дітей.

Нагадаємо, в одному з гуртожитків Житомира 59-річний чоловік, мешканець гуртожитку, намагався зґвалтувати 7-річну дівчинку.

Українські Національні Новини

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