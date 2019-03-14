С начала года зарегистрировано 204 преступления в отношении половой неприкосновенности малолетних
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. С начала 2019 года зарегистрировано 204 преступления в отношении половой неприкосновенности в отношении малолетних детей. Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает УНН.
"Пока наш законопроект 6607 об усилении наказания за половые преступления в отношении малолетних пылится в кабинетах Верховной Рады Украины, преступники продолжают каждый день насиловать малолетних детей", - написал он.
За первые два месяца 2019 года зарегистрировано 204 уголовных правонарушениях совершенных в отношении половой неприкосновенности, что на 14 случаев больше, чем за аналогичный период 2018 года. Всего за прошлый 2018 год было зарегистрировано 1649 уголовных преступлений совершенных в отношении малолетних детей.
По данным МВД, в 2017 году зарегистрировано 1277 преступлений, совершенных в отношении половой неприкосновенности малолетних детей.
Напомним, в одном из общежитий Житомира 59-летний мужчина, житель общежития, пытался изнасиловать 7-летнюю девочку.