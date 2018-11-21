За сутки в Украине совершили самоубийство двое детей
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Только в течение суток 18-19 ноября в Украине трое детей пытались покончить жизнь самоубийством, два случая из которых закончились смертью. Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин, передает УНН.
"Эти ужасные факты только за сутки с 18-19.11.2018. 19 ноября в Белой Церкви возле многоэтажного жилого дома найдена мертвой девушка 2003 г.р., которая покончила жизнь самоубийством. 19 ноября в городе Кривой Рог Днепропетровской области в квартире покончил жизнь через повешение двенадцатилетний мальчик. 18 ноября в Житомирской области в центральную районную больницу с передозировкой лекарственными препаратами госпитализировали девушку, 2003 г.р., которая пыталась покончить жизнь самоубийством", - отметил заместитель председателя НПУ.
Кроме того, он добавил, что в 6 утра 18 ноября в Днепропетровской области родной брат после посещения агрессивных сайтов разбудил и посадил за компьютер свою малолетнюю сестру, 2005 г.р., после чего нанес ножевые ранения.
Аброськин отметил, что стремительное развитие информационных технологий приводит к тому, что современные дети стали чаще гулять не на улице с друзьями, а в виртуальном мире.
"Именно сегодня крайне важно родителям, педагогам, детским психологам объединиться и уделять больше внимания нашим детям, как никогда ранее, разъяснять, что хорошо, а что плохо, учить беречь собственную жизнь. Или иначе будем терять наших детей каждый день", - добавил чиновник.
3 ноября в Оболонском районе Киева девушка-подросток умер после падения с пожарной башни. Правоохранители рассматривают инцидент как самоубийство.
Количество детских самоубийств в Японии достигло рекордно высоких показателей за 30 лет.