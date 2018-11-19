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Школярка викинулась з багатоповерхівки у Білій Церкві

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. У місті Біла Церква вистрибнула з балкону 8-го поверху 14-річна школярка. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Київській області, передає УНН.

“14-річна дівчинка вистрибнула з вікна балкону квартири, розташованої на 8 поверсі багатоповерхівки. Від отриманих травм, несумісних з життям, школярка померла до приїзду швидкої допомоги”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у поліції, за місцем проживання загиблої поліцейські вилучили системний блок комп’ютера, мобільний телефон неповнолітньої.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою позначкою “самогубство”. Працівники поліції встановлюють всі обставини трагедії. Триває слідство.

Нагадаємо, на Харківському масиві у Києві чоловік вистрибнув з 24-го поверху житлового будинку.

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