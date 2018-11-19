Школьница выбросилась с многоэтажки в Белой Церкви
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В городе Белая Церковь выпрыгнула с балкона 8-го этажа 14-летняя школьница. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киевской области, передает УНН.
"14-летняя девочка выпрыгнула из окна балкона квартиры, расположенной на 8 этаже многоэтажки. От полученных травм, несовместимых с жизнью, школьница скончалась до приезда скорой помощи", - говорится в сообщении.
Как отметили в полиции, по месту жительства погибшей полицейские изъяли системный блок компьютера, мобильный телефон несовершеннолетней.
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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной пометкой "самоубийство". Работники полиции устанавливают все обстоятельства трагедии. Продолжается следствие.
Напомним, на Харьковском массиве в Киеве мужчина выпрыгнул с 24-го этажа жилого дома.