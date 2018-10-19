Чоловік вистрибнув з 24-го поверху в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. На Харківському масиві у Києві чоловік вистрибнув з 24-го поверху житлового будинку. Про це УНН повідомили у столичному управлінні поліції.
“Сьогодні близько 8:00 до поліції надійшло повідомлення, що з 24-го поверху загального балкону будинку на Харківському шосе вистрибнув чоловік. Особа загиблого встановлюється. Попередня кваліфікація вчинку — самогубство”, — сказали у поліції.
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Нагадаємо, у Маріуполі Донецької області 16-річна дівчина померла внаслідок падіння з 14-го поверху покинутої будівлі.