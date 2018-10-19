Мужчина выпрыгнул с 24-го этажа в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. На Харьковском массиве в Киеве мужчина выпрыгнул с 24-го этажа жилого дома. Об этом сообщили УНН в столичном управлении полиции.
"Сегодня около 8:00 в полицию поступило сообщение, что с 24-го этажа общего балкона дома на Харьковском шоссе выпрыгнул человек. Личность погибшего устанавливается. Предварительная квалификация поступка - самоубийство", - сказали в полиции.
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Напомним, в Мариуполе Донецкой области 16-летняя девушка умерла в результате падения с 14-го этажа заброшенного здания.