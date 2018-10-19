Мужчина выпрыгнул с 24-го этажа в Киеве

"Сегодня около 8:00 в полицию поступило сообщение, что с 24-го этажа общего балкона дома на Харьковском шоссе выпрыгнул человек. Личность погибшего устанавливается. Предварительная квалификация поступка - самоубийство", - сказали в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Мариуполе мужчина хотел покончить жизнь самоубийством из-за неполученной зарплаты

Напомним, в Мариуполе Донецкой области 16-летняя девушка умерла в результате падения с 14-го этажа заброшенного здания.