У Маріуполі чоловік хотів покінчити життя самогубством через неотриману зарплатню

Патрульним, які прибули на виклик вдалося вмовити робітника не вчиняти суїцид.

“Прибувши за місцем виклику, патрульні помітили чоловіка з явними ознаками алкогольного сп’яніння, який кричав, що скинеться головою вниз, якщо роботодавець не заплатить йому гроші за відпрацьовані дні. Патрульні одразу забралися на дах недобудови та почали вести з агресивно настроєним чоловіком перемовини. Під час спілкування офіцери запевнили, що такий вчинок буде недоречним, краще спуститися та написати заяву на недобросовісного роботодавця” — зазначили на офіційній сторінці патрульної поліції Донецької області у Facebook

Зрештою, чоловік погодився, та за допомогою поліціантів спустився вниз, де на нього чекала схвильована дружина та медики. 34-річного містянина цілого та неушкодженого передали лікарям.

Раніше УНН повідомляв про суїцид солдата строкової служби у військовій частині під Києвом.

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