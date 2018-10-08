Самогубство військового на Київщині: з’явились подробиці

“6 жовтня 2018 року о 21:40 на території військового містечка у м. Бровари Київської області у боксі автомобільного парку, який не використовується, було виявлено повішаним тіло лейтенанта ЗСУ 1996 р.н.”, — йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що відповідно до наказу командира військової частини, загиблий з 6 на 7 жовтня 2018 року був призначений у добовий наряд помічником чергового військової частини.

6 жовтня 2018 року о 08:00 вказаний військовослужбовець не з’явився на розвід добового наряду, у зв’язку з чим командуванням військової частини були організовані розшукові заходи.

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На місце події невідкладно виїхала група військової прокуратури Дарницького гарнізону Центрального регіону України на чолі із заступником прокурора гарнізону. На місці події, крім працівників військової прокуратури Дарницького гарнізону, працювала слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції ГУ Нацполіції в місті Києві та група оперативного реагування Центрального управління Військової служби правопорядку.

Під час огляду тіла військовослужбовця судово-медичним експертом попередньо встановлено, що смерть настала у наслідок механічної асфіксії. Передсмертної записки не виявлено.

Тіло загиблого доставлено до бюро судово-медичної експертизи м. Київ.

За фактом загибелі офіцера слідчим Деснянського управління поліції ГУ НП в місті Києві до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 115 КК України “Умисне вбивство”.

Тривають слідчі дії.

Раніше УНН повідомляв про суїцид солдата строкової служби у військовій частині під Києвом.

Нагадаємо, 27 серпня Військова прокуратура Центрального регіону України повідомила про стан проведення розслідування щодо загибелі солдата строкової служби у Навчальному центрі “Десна”.