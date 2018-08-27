Самогубство військового на полігоні "Десна": з'явились нові подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Військова прокуратура Центрального регіону України повідомила про стан проведення розслідування щодо загибелі солдата строкової служби у Навчальному центрі “Десна”. Про це йдеться у прес-релізі відомства, передає УНН.
“Наявність конфліктів загиблого зі співслужбовцями чи командуванням частини на даний час слідством не встановлена”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 8 серпня 2018 року на офіційному сайті військової прокуратури Центрального регіону України з’явилась інформація, що 7 серпня 2018 року, приблизно о 20:50, під час несення вартової служби на об’єднаних складах озброєння військової частини виявлено тіло солдата строкової військової служби 1997 р. н., стрільця роти охорони однієї з військових частин, з вогнепальним пораненням голови.
Під час проведення досудового розслідування було проведено огляд місця події (ділянки місцевості на території об’єднаних складів озброєння військової частини), під час якого встановлені обставини, які свідчать про ймовірне самогубство загиблого солдата, а саме здійснення ним особисто пострілів чергою з автомата в голову.
Такі висновки зроблені з положення тіла загиблого, розташування зброї та гільз (розліт до 0,5 м), час, потрібний для відстрілу 16 патронів (а саме — 1,5 секунди), а також відсутність слідів боротьби, переміщення або волочіння трупа тощо.
Допитані військовослужбовці, які проходили службу із загиблим та безпосередньо перебували у караулі з ним у день загибелі, показали, що загиблий був у доброму настрої, на сімейні проблеми не скаржився, нестатутні заходи до останнього впродовж військової служби не застосовувалися.
Наразі за поданням військової прокуратури Деснянського гарнізону Центрального регіону України призначена судова почеркознавча експертиза для встановлення авторства передсмертних записок, задоволено судом клопотання про призначення судово-медичної експертизи та перебуває на розгляді клопотання про призначення судової балістичної експертизи, результати яких будуть враховані в ході слідства.
Також на даному етапі планується завершити допити співслужбовців загиблого про наявність нестатутних взаємовідносин у підрозділі, наявність скарг на сімейні або інші життєві проблеми, допити родичів про наявність скарг на військову службу, співслужбовців, відношення у колективі, інших обставин, що могли змусити його піти із життя.
Досудове розслідування триває.