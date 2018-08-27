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Самоубийство военного на полигоне "Десна": появились новые подробности

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 августа. УНН. Военная прокуратура Центрального региона Украины сообщила о состоянии проведения расследования в отношении гибели солдата срочной службы в Учебном центре “Десна”. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, передает УНН.

Самоубийство военного на полигоне "Десна": появились новые подробности

“Наличие конфликтов погибшего среди сослуживцев или командования части в настоящее время следствием не установлено”, — говорится в сообщении.

Напомним, 8 августа 2018 года на официальном сайте военной прокуратуры Центрального региона Украины появилась информация, что 7 августа 2018 года, примерно в 20:50, во время несения караульной службы на объединенных складах вооружения и военной части обнаружено тело солдата срочной военной службы 1997 р., стрелка роты охраны одной из воинских частей, с огнестрельным ранением головы.

Во время проведения досудебного расследования был проведен осмотр места происшествия (участка местности на территории объединенных складов вооружения воинской части), во время которого установлены обстоятельства, свидетельствующие о возможном самоубийстве погибшего солдата, а именно осуществление им лично выстрелов очередью из автомата в голову.

Такие выводы сделаны из положения тела погибшего, расположение оружия и гильз (разлет до 0,5 м), времени, необходимого для отстрела 16 патронов (а именно — 1,5 секунды), а также отсутствие следов борьбы, перемещения или волочения трупа и тому подобное.

Допрошены военнослужащие, проходившие службу с погибшим и непосредственно находились в карауле с ним в день гибели, показали, что погибший был в хорошем настроении, на семейные проблемы не жаловался, неуставные меры к последнему в течение военной службы не применялись.

Сейчас по представлению военной прокуратуры Деснянского гарнизона Центрального региона Украины назначена судебная почерковедческая экспертиза для установления авторства предсмертных записок, удовлетворено судом ходатайство о назначении судебно-медицинской экспертизы и находится на рассмотрении ходатайство о назначении судебной баллистической экспертизы, результаты которых будут учтены в ходе следствия.

Также на данном этапе планируется завершить допросы сослуживцев погибшего о наличии неуставных взаимоотношений в подразделении, наличие жалоб на семейные или другие жизненные проблемы, допросы родственников о наличии жалоб на военную службу, сослуживцев, отношения в коллективе, другие обстоятельства, которые могли заставить его уйти из жизни.

Досудебное расследование продолжается.

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