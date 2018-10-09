В Мариуполе мужчина хотел покончить жизнь самоубийством из-за неполученной зарплаты
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Около 13:30 в полицию обратились жители Мариуполя, которые сообщили, что неизвестный гражданин угрожает прыгнуть с крыши недостроя в Театральном сквере, об этом корреспонденту УНН сообщили в патрульной полиции Донецкой области.
Патрульным, которые прибыли на вызов удалось уговорить рабочего не совершать суицид.
“Прибыв по месту вызова, патрульные заметили мужчину с явными признаками алкогольного опьянения, который кричал, что сбросится вниз головой, если работодатель не заплатит ему деньги за отработанные дни. Патрульные сразу забрались на крышу и начали вести с агрессивно настроенным человеком переговоры. Во время общения офицеры заверили, что такой поступок будет неуместным, лучше спуститься и написать заявление на недобросовестного работодателя” — отметили на официальной странице патрульной полиции Донецкой области в Facebook
В конце концов, человек согласился, и с помощью полицейских спустился вниз, где его ждала взволнованная жена и медики. 34-летнего горожанина целого и невредимого передали врачам.
Ранее УНН сообщал о суициде солдата срочной службы в военной части под Киевом.
Напомним, 27 августа Военная прокуратура Центрального региона Украины сообщила о состоянии проведения расследования о гибели солдата срочной службы в Учебном центре “Десна”. Военная прокуратура Центрального региона Украины обнародовала информационное сообщение о состоянии проведения расследования о гибели офицера в г. Бровары.