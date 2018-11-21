За добу в Україні скоїли самогубство двоє дітей

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Лише протягом доби 18-19 листопада в Україні троє дітей намагалися покінчити життя самогубством, два випадки з яких закінчились смертю. Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськин, передає УНН.