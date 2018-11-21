За добу в Україні скоїли самогубство двоє дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Лише протягом доби 18-19 листопада в Україні троє дітей намагалися покінчити життя самогубством, два випадки з яких закінчились смертю. Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськин, передає УНН.
“Ці жахливі факти тільки за добу з 18-19.11.2018. 19 листопада у Білій Церкві поблизу багатоповерхового житлового будинку знайдено мертвою дівчину, 2003 р.н., яка покінчила життя самогубством. 19 листопада у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області у квартирі покінчив життя через повішення дванадцятирічний хлопчик. 18 листопада у Житомирські області до центральної районної лікарні з передозуванням лікарськими препаратами госпіталізовано дівчину, 2003 р.н., яка намагалася покінчити життя самогубством”, — зазначив заступник голови НПУ.
Крім того, він додав, що о 6-й ранку 18 листопада в Дніпропетровської області рідний брат після відвідування агресивних сайтів розбудив і посадив за комп’ютер свою малолітню сестру, 2005 р.н., після чого наніс ножові поранення.
Аброськін зазначив, що стрімкий розвиток інформаційних технологій призводить до того, що сучасні діти стали частіше гуляти не на вулиці з друзями, а у віртуальному світі.
“Саме сьогодні вкрай важливо батькам, педагогам, дитячим психологам об’єднатися й приділяти більше уваги нашим дітям, як ніколи раніше, роз’яснювати що є добрим, а що поганим, вчити берегти власне життя. Або інакше будемо втрачати наших дітей кожного дня”, — додав чиновник.
3 листопада у Оболонському районі Києва дівчина-підліток померла після падіння з пожежної вежі. Правоохоронці розглядають інцидент як суїцид.
Кількість дитячих самогубств у Японії досягла рекордно високих показників за 30 років.