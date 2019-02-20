За сутки в Украине растаможили более 9 тисяч "евроблях"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В течение 19 февраля в Украине растаможили более 9 тыс. Автомобилей в иностранной регистрации. Об этом сообщил и.о. заместителя председателя Государственной фискальной службы Виктор Кривицкий Длит брифинге, передает корреспондент УНН.
"Первые 10 тыс. автомобилей растаможили за 30 дней, следующие 10 тыс. автомобилей растаможили за 10 суток, а 19 февраля растаможили за один день 9 тыс. 28 транспортных средств", - отметил чиновник.
По его словам, до введения в действие закона владельцы авто на иностранном регистрации растаможили лишь 75 тыс. Авто.
Ранее УНН сообщал, что с 25 ноября по 19 февраля в Украине растаможили почти 124 тыс. автомобилей на иностранных номерах.
Напомним, до конца льготного периода растаможки "евроблях" осталось два дня: налогообложение акцизным налогом легковых транспортных средств с применением коэффициента 0,5 заканчивается 22 февраля в 24:00.