За добу в Україні розмитнили понад 9 тисяч "євроблях"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Протягом 19 лютого в Україні розмитнили понад 9 тис. автомобілів на іноземній реєстрації. Про це повідомив в.о. заступника голови Державної фіскальної служби Віктор Кривіцький на брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Перші 10 тис. автомобілів розмитнили за 30 днів, наступні 10 тис. автомобілів розмитнили за 10 діб, а за 19 лютого розмитнили за один день 9 тис. 28 транспортних засобів", - зазначив чиновник.
За його словами, до введення в дію закону власники авто на іноземній реєстрації розмитнили лише 75 тис. авто.
Раніше УНН повідомляв, що з 25 листопада по 19 лютого в Україні розмитнили майже 124 тисячі автомобілів на іноземних номерах.
Нагадаємо, до кінця пільгового періоду розмитнення "євроблях" залишилось два дні: оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів із застосуванням коефіцієнта 0,5 закінчується 22 лютого о 24:00.