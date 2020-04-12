За сутки в Украине госпитализировали 175 человек с подозрением на коронавирус

КИЕВ. 12 апреля. УНН. За прошедшие сутки в Украине экстренная медицинская помощь выехала на 214 вызовов с подозрением на коронавирус, из них 175 человек были госпитализированы для оказания медпомощи. Об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.