За сутки в Украине госпитализировали 175 человек с подозрением на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. За прошедшие сутки в Украине экстренная медицинская помощь выехала на 214 вызовов с подозрением на коронавирус, из них 175 человек были госпитализированы для оказания медпомощи. Об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки совершено 13 519 выездов бригады экстренной медицинской помощи, в том числе 214 на вызовы с подозрением на коронавирусную болезнь. По результатам 214 выездов бригады экстренной медицинской помощи доставили 175 человек в учреждения здравоохранения для дальнейшей диагностики и определения тактики лечения этих больных", - сказал Ляшко.
Кроме того, за минувшие сутки было проведено 2 813 исследований методом полимеразной цепной реакции. Всего с начала эпидемии исследовано 30 314 исследований.
"Всего с начала эпидемии в Украине заболело 2 777 человек, наибольшее количество зарегистрированных случаев сегодня отмечается в возрастной группе от 40 до 59 лет", - добавил Ляшко.
Напомним, за прошедшие сутки, 11 апреля, в Украине зарегистрировано 266 новых случаев коронавируса, из них 26 детей.