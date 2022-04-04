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За сутки в Рыжем лесу российские солдаты могли получить годовую дозу облучения

Киев • УНН

 • 133283 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Председатель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ДАЗВ) Евгений Крамаренко сообщил на брифинге в медиацентре "Украина", что оккупанты, находясь в зоне отчуждения, могли получить годовую дозу облучения. Об этом информирует УНН со ссылкой на "Энергоатом".

За сутки в Рыжем лесу российские солдаты могли получить годовую дозу облучения

Детали

Евгений Крамаренко рассказал, что оккупанты, которые были в ЧАЭС, а сейчас поехали в беларусь, могли получить значительные дозы радиации и даже представляют опасность для тех, кто рядом с ними.

Это объясняется тем, что основной слой радионуклидов, что лег на грунт после Чернобыльской катастрофы, за более чем 30 лет, что прошли, спустился сантиметров на 30-40 под землю, но оккупанты, роя окопы, нарушили этот природный защитный слой.

Цитата

"В самом опасном пункте временного захоронения радиоактивных отходов - так называемом Рыжем лесу - фон такой, что человек, не двигаясь проведет там 24 часа, получит годовую дозу облучения. Если же еще и рыть почву, то облучение увеличивается в разы", - пояснил председатель ГАЗО.

Господин Крамаренко предполагает, что русское командование не провело ни одного инструктажа перед отправкой своих солдат в ЧАЭС.

Какой именно ущерб понесли оккупанты, предстоит установить врачам, но они могли распространить радиацию и далее.

Напомним

Облученных в Чернобыле орков в беларуси как лечат раненых, СМИ пишут о первой смерти.

Перед уходом русские оккупанты ограбили ЧАЭС: украли кофеварки, чайники и компьютеры.

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