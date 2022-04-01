Перед відходом російські окупанти пограбували ЧАЕС: вкрали кавоварки, чайники та комп'ютери

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"Почали виносити цінні речі, пакувати в техніку, що ще залишилася на майданчику Чорнобильської АЕС, та частково виїжджати… Вони розікрали більш-менш цінні речі - комп'ютери, якісь там кавоварки, чайники, декілька контейнерів з майном, яке перебувало на Чорнобильській АЕС, також вони повантажили на свої автомобілі і вивезли", - заявив чиновник.

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Він додав, що окупанти заборонили співробітникам атомної станції покидати робочі місця та наголосив, що співробітники дуже обережно пересувалися територією ЧАЕС та боялися виходити за її межі, оскільки ворог міг залишити вибухові пристрої.

Також, він зазначив, що перед відходом російські окупанти змусили працівників ЧАЕС підписати акт прийому-передавання станції. Якщо цього не відбудеться, вони погрожували забрати співробітників до білорусі.

"Ми зараз не можемо пересвідчитися, чи є окупанти в самому місті Чорнобилі. Там є готель. І окупанти в машину навіть завантажили сервізи, виделки, ложки, тарілки, які були в готелі", - сказав чиновник.

Нагадаємо

Рашистські окупаційні сили повністю вийшли з території Чорнобильської атомної електростанції.