Перед уходом российские оккупанты ограбили ЧАЭС: украли кофеварки, чайники и компьютеры
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Российские оккупанты перед тем, как покинуть Чернобыльскую атомную электростанцию, занялись мародерством. Захватчики украли, в частности, чайники, кофеварки и компьютеры. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко, передает УНН.
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"Начали выносить ценные вещи, паковать в технику, что еще осталась на площадке Чернобыльской АЭС, и частично выезжать. Они разворовали более-менее ценные вещи - компьютеры, какие-то там кофеварки, чайники, несколько контейнеров с имуществом, которое находилось на Чернобыльской АЭС, также они погрузили на свои автомобили и вывезли", - заявил чиновник.
Детали
Он добавил, что оккупанты запретили сотрудникам атомной станции покидать рабочие места и отметил, что сотрудники очень осторожно передвигались по территории ЧАЭС и боялись выходить за ее пределы, поскольку враг мог оставить взрывные устройства.
Также, он отметил, что перед уходом российские оккупанты вынудили работников ЧАЭС подписать акт приема-передачи станции. Если этого не произойдет, они угрожали забрать сотрудников в беларусь.
"Мы сейчас не можем убедиться, есть ли оккупанты в самом городе Чернобыле. Там есть гостиница. И оккупанты в машину даже загрузили сервизы, вилки, ложки, тарелки, которые были в гостинице", - сказал чиновник.
Напомним
Рашистские оккупационные силы полностью вышли с территории Чернобыльской атомной электростанции.