За добу в Рудому лісі російські солдати могли отримати річну дозу опромінення
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Голова Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Євгеній Крамаренко повідомив на брифінгу в медіацентрі "Україна", що окупанти, перебуваючи в зоні відчуження, могли отримали річну дозу опромінення. Про це інформує УНН з посиланням на "Енергоатом".
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Євгеній Крамаренко розповів, що окупанти, які були в ЧАЕС, а нині поїхали до білорусі, могли отримати значні дози радіації та навіть становлять небезпеку для тих, хто поруч із ними.
Це пояснюється тим, що основний шар радіонуклідів, що ліг на ґрунт після Чорнобильської катастрофи, за понад 30 років, що минули, спустився сантиметрів на 30-40 під землю, але окупанти, риючи окопи, порушили цей природний захисний шар.
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"В найнебезпечнішому пункті тимчасового поховання радіоактивних відходів – так званому Рудому лісі – фон такий, що людина, яка не рухаючись проведе там 24 години, отримає річну дозу опромінення. Якщо ж іще й рити ґрунт, то опромінення збільшується у рази", – пояснив голова ДАЗВ.
Пан Крамаренко припускає, що російське командування не провело жодного інструктажу перед відправкою своїх солдатів у ЧАЕС.
Якої саме шкоди зазнали окупанти, належить встановити лікарям, але вони могли розповсюдити радіацію й далі.
Нагадаємо
Опромінених в Чорнобилі орків у білорусі лікують як поранених, ЗМІ пишуть про першу смерть.
Перед відходом російські окупанти пограбували ЧАЕС: вкрали кавоварки, чайники та комп'ютери.